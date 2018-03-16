Группа "Пикник" попала в ДТП, с серьезными травмами музыкантов доставили в больницу

Солисты российской рок-группы "Пикник" попали в дорожно-транспортное происшествие во Владимирской области. Трое исполнителей, включая лидера Эдмунда Шклярского, доставлены в медицинское учреждение. В микроавтобусе находился также директор группы Владимир Сафронов.
Коллектив направлялся на концерт в Рязани на микроавтобусе Volkswagen. Примерно в полдень произошло лобовое столкновение с двигавшимся навстречу джипом.
Причины аварии уточнят позднее. В аварии пострадали не менее семи человек. Сейчас пострадавшие музыканты находятся в Центральной городской больнице города Гусь-Хрустальный. Все ближайшие концерты группы отменены.
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