Хорватия готовится перейти на евро

Хорватия вступила в Евросоюз 1 июля 2013 года, но до сих пор является одной из восьми стран ЕС, в которых имеет хождение собственная национальная валюта. Теперь страна готова начать процесс введения евро вместо куны.
В правительстве считают, что этот переход принесет государству много долгосрочных преимуществ, и произойдет он относительно быстро и дешево.
Основной проблемой переходного периода станет сокращение государственного долга, который в настоящее время немного превышает 80% ВВП.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.387 BYN
|2.384 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.004 BYN
|1.998 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.247 BYN
|3.24 BYN
|3.25 BYN