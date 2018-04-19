Hyperloop построит в ОАЭ первую в мире установку

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) построит в ОАЭ первую в мире коммерческую установку Hyperloop. Об этом сообщают информагентства.
Отмечается, что уже подписано соответствующее соглашение со строительной компанией Aldar Properties из Абу-Даби.
Планируется строительство 10-километровой установки, инновационного и туристического центра. Размещаться объекты будут на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай, недалеко от площадки всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае. Установка будет введена в эксплуатацию к "ЭКСПО-2020".
Конечная цель проекта - соединить Абу-Даби, Эль-Айн, Дубай и Эр-Рияд.
Ранее, в апреле, HTT уже начала строить во Франции тестовую установку для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в 2018 году.
Идею сверхскоростной системы поездов Hyperloop представил в 2012 году Илон Маск. Она заключается в том, что в трубах в условиях чрезвычайно разреженного воздуха будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не будет соприкасаться со стенками трубы из-за эффекта воздушной подушки. Наибольшую активность в реализации этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.-0-
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