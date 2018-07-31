ИГ взяла на себя ответственность за нападение на велотуристов в Таджикистане

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, сообщает агентство AFP.

Трагедия произошла 29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана. Автомобиль наехал на группу иностранных велотуристов. Трое туристов скончались на месте, еще один умер в больнице. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президентам США и Швейцарии, а также королю Нидерландов в связи с гибелью граждан этих стран.

Позднее стало известно, что в автомобиле во время совершения наезда находилось четверо преступников. После наезда они напали на туристов с ножами и огнестрельным оружием. Правоохранительные органы Таджикистана сообщили, что во время спецоперации все преступники были ликвидированы.

Местные власти не исключали версию о теракте в деле о нападении на велотуристов.-0-