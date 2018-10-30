Илон Маск купил акции Tesla на $10 млн

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Tesla Илон Маск купил пакет акций этой компании на $10 млн и планирует купить ценные бумаги еще на $20 млн. Об этом сообщил во вторник американский телеканал CNBC.
За все время Маск приобрел на фондовом рынке 29 844 акции Tesla стоимостью более $9,9 млн. Предприниматель контролирует долю в 20% акционерного капитала компании.
Акционеры Tesla в марте одобрили 10-летний компенсационный пакет для Маска, который может принести ему более $55 млрд. Акционеры утвердили план, по которому Маск в дальнейшем лишится гарантированного оклада и будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации. Tesla намерена увеличить капитализацию с нынешних $53 млрд до более чем $650 млрд.
Согласно условиям, достигнутым с Маском, в течение ближайших 10 лет материальная компенсация будет выплачиваться в форме передачи в собственность акций компании. Это произойдет путем 12 траншей, каждый из них будет равен 1% текущего числа акций Tesla.
Первый транш Маск получит после того, как капитализация Tesla превысит $100 млрд. Каждый следующий денежный перевод будет перечисляться после того, как показатель будет увеличиваться еще на $50 млрд. Чтобы получить свою компенсацию в полном объеме, Маск должен гарантировать повышение капитализации Tesla до $650 млрд и более.
Маск, согласно договоренностям, будет получать материальное вознаграждение только в том случае, если в течение ближайших 10 лет останется на посту руководителя Tesla.
Tesla основана Маском в 2003 году.-0-
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