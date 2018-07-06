Илон Маск предложил помощь в спасении детей из пещеры в Таиланде

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск предложил свою в помощь в спасении детей из юношеской футбольной команды и их тренера, которые находятся уже около двух недель в пещере Кхао Луанг в Таиланде из-за ее затопления. Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас представители Илона Маска ведут переговоры с властями Таиланда.

В частности, Илон Маск может предоставить для спасения попавших в природную ловушку людей технику принадлежащей ему бурильной компании Boring Company. Также его компания Tesla может предоставить энергобатареи высокой мощности.

У компании Tesla уже имеется опыт оказания помощи людям, пострадавшим от разгула природной стихии. В 2017 году компания помогала в восстановлении инфраструктуры островного государства Пуэрто-Рико, которое серьезно пострадало из-за ураганов.

Как сообщалось, сотрудники национального парка Кхао Луанг 23 июня обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему футбольному тренеру, которые несколькими днями ранее пропали на прогулке. Пещера Кхао Луанг простирается почти на 10 км и имеет несколько входов и выходов. Спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг лишь 2 июля. Однако пострадавшие до сих пор не выведены на поверхность. Процесс эвакуации затрудняется непрекращающимися ливнями и затоплением всех выходов из пещеры. Специалисты склоняются к тому, чтобы эвакуировать потерпевших с использованием аквалангов. Однако существует опасность, что дети не справятся с задачей, так как ранее они никогда не погружались с аквалангом, а некоторые и вовсе не умеют плавать. Один из аквалангистов (38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан) погиб на 13-й день спасательной операции. Он доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути он потерял сознание. Попытки реанимировать его не увенчались успехом. -0-