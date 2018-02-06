Индекс Dow Jones показал рекордное в истории падение

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский промышленный индекс Dow Jones по итогам торговой сессии 5 февраля на Нью-Йоркской фондовой бирже показал рекордное в истории падение, снизившись на 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%), сообщает ТАСС.

На момент завершения торгов индекс Dow Jones установился на отметке 24,346 тыс. пункта. Эксперты отмечают, что никогда в истории данный индекс не терял сразу так много пунктов.

При этом падение продемонстрировали и другие индексы. Так, индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 113,19 пункта (4,1%). Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 273,42 пункта (на 3,78%).

Таким образом с 2 февраля основной показатель промышленной активности в США потерял все позиции, завоеванные с начала 2018 года. По мнению аналитика Key Private Bank Брюса Маккейна, опасения инвесторов вызваны перспективой роста инфляции, а также повышения Федеральной резервной системой США, выполняющей функции центрального банка, базовой процентной ставки.-0-