Индия направит почти $320 млн на внедрение в поездах систем наблюдения и Wi-Fi

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийские власти направят свыше 20 млрд рупий (почти $320 млн) на внедрение новых технологий связи и управления для ж/д транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра железных дорог Индии Пиюша Гойяла.

Отмечается, что введение современных систем планируется уже в 2018-2019 годах. По словам министра, ставится цель установить камеры наблюдения и Wi-Fi во всех поездах и вагонах.

Также часть средств будет выделена на введение в Индии современной системы связи и сигнализации ETCS II (Европейская система управления движением поездов).

Министерство финансов Индии также выделит в 2018 году 114,5 млрд рупий (около $1,8 млрд) на ремонт и реконструкцию железнодорожных путей. В 2017 году премьер-министр Нарендра Моди обнародовал план, по которому власти Индии в течение пяти лет будут осуществлять реконструкцию и развитие сети железных дорог, протяженность которых составляет около 70 тыс.км.-0-