Индонезийский подросток 49 суток провел в океане и смог выжить

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индонезийский подросток Алди Новел Адиланг выжил, проведя 49 суток в океане, сообщает BBC.

В середине июля 18-летний Алди Новел Адиланг находился на рыбачьем плоту с крошечной каютой, который он сторожил в 125-и км от побережья Индонезии близ острова Сулавеси, когда поднялся сильный ветер. Плот сорвался с привязи и уплыл вместе с Адилангом в открытое море.

От голода подросток спасался тем, что жарил себе рыбу на щепках, отколотых от плота. Пока остается не вполне ясным, как он справлялся с жаждой.

Как рассказал позднее индонезийский дипломат Фаджар Фирдаус, во время своего многосуточного дрейфа Адиланг часто испытывал страх и плакал. "Каждый раз как он видел большой корабль, проходящий мимо, он надеялся, что его заметят и спасут. Он видел больше десятка таких судов, но его никто не замечал", - рассказал дипломат.

В итоге Адилангу удалось передать сигнал SOS с помощью радиопередатчика проходившему мимо панамскому контейнеровозу "Арпеджио". Подростка подобрали в прибрежных водах Гуама в тысячах миль от его родного острова Сулавеси. Капитан судна связался с береговой охраной Гуама, которая распорядилась, чтобы юноша был доставлен в Японию, куда следовало судно, и передал его в руки индонезийских дипломатов в Осаке. Адиланг прибыл в Японию 6 сентября, а спустя два дня был отправлен самолетом в Индонезию, где его встретили родственники. Сообщается, что он находится в хорошей физической форме.

"Он теперь снова с нами дома, а 30 сентября ему исполняется 19 лет, так что нам будет, что отпраздновать", - говорит мать морского путешественника.-0-