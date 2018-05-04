Инспекторы ОЗХО эксгумируют тела жертв предполагаемой химатаки в Думе

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) эксгумируют тела жертв предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, сообщает ТАСС.

Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете Financial Times заявил, что специалисты организации сейчас изучают способы эксгумации захороненных тел, чтобы взять биомедицинские образцы. Отчет о проделанной работе миссии ОЗХО может быть опубликован уже через месяц.

Сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Днем позже ОЗХО приняла решение направить в Сирию своих экспертов для проверки сообщений о возможном применении химоружия.-0-