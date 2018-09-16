Иранские хакеры похитили документы престижных вузов Англии

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа иранских хакеров похищала "миллионы" документов из престижных британских университетов. Об этом сообщает The Daily Telegraph. Данные похищались с целью продажи.

Хакеров интересовали исследования по вопросам кибербезопасности и по ядерной энергетике. По данным The Daily Telegraph, похищенные документы размещались на иранских сайтах, расчеты с покупателями велись через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Хакеры также предлагали свои услуги по взлому баз данных вузов. Кибервзломщики пытались получить доступ к внутренним сайтам университетов, создавая фейковые страницы студентов и сотрудников.-0-