Иранские хакеры похитили документы престижных вузов Англии

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа иранских хакеров похищала "миллионы" документов из престижных британских университетов. Об этом сообщает The Daily Telegraph. Данные похищались с целью продажи.
Хакеров интересовали исследования по вопросам кибербезопасности и по ядерной энергетике. По данным The Daily Telegraph, похищенные документы размещались на иранских сайтах, расчеты с покупателями велись через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Хакеры также предлагали свои услуги по взлому баз данных вузов. Кибервзломщики пытались получить доступ к внутренним сайтам университетов, создавая фейковые страницы студентов и сотрудников.-0-
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