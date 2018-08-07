Испанский истребитель в Эстонии по ошибке выпустил боевую ракету

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский истребитель, который базируется в Эстонии, по ошибке в полете выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух", сообщает ТАСС со ссылкой на Силы обороны Эстонии.

Инцидент произошел днем в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. У ракеты активирован режим самоуничтожения, но она могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту. Длина снаряда, оснащенного боеголовкой, составляет 3,7 м, диаметр - 18 см.

Силы обороны начали операцию по поиску ракеты. Жителей просят не трогать ее и сразу сообщить о находке ВВС Эстонии.-0-