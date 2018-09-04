Истребитель МиГ‐27 разбился в Индии

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель МиГ-27 ВВС Индии потерпел крушение в штате Раджастхан. Об этом 4 сентября сообщает Hindustan Times.

Самолет рухнул в окрестностях города Джодхпур. Пилот успел катапультироваться до крушения. Жертв среди гражданского населения также удалось избежать.

Что стало причиной аварии, пока не сообщается. По факту произошедшего будет проведено тщательное расследование.-0-