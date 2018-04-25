Из больницы выписали всех белорусов, пострадавших в ДТП под Псковом

25 апреля, Псков /БЕЛТА - ТАСС/. Врачи псковской областной больницы выписали всех белорусов, пострадавших в ДТП под Псковом.

"Всех жителей Беларуси мы выписали. Одного на реанимобиле довезли до границы, чтобы он продолжил лечение в белорусских клиниках", - рассказал заместитель главного врача больницы Игорь Дитрих.

Как сообщалось, 11 апреля около 5 часов утра на 258-м километре автодороги Санкт-Петербург-Невель в Струго-Красненском районе Псковской области столкнулись экскаватор Volvo и микроавтобус Mercedes. В микроавтобусе находились девять граждан Беларуси. Шестерых из них доставили в псковскую областную больницу с ушибами и переломами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".-0-