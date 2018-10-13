Из-за пожара на нефтепроводе в Нигерии погибли 19 человек

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара, вспыхнувшего на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации, погибли 19 человек. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Происшествие случилось в штате Абия на юго-востоке Нигерии. По имеющейся информации, 16 человек погибли на месте ЧП. Кроме того, в результате аварии загорелся близлежащий жилой дом, что привело к гибели еще троих человек.
Пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.-0-
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