Избранный президент Армении принял присягу и официально вступил в должность

9 апреля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. На специальном заседании Национального собрания Армении сегодня Армен Саркисян принес присягу и вступил в должность 4-го президента страны.
Для торжественной церемонии вступления Армена Саркисяна в должность и принесения им присяги 9 апреля было созвано специальное заседание Национального собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.
После официального вступления Армена Саркисяна в должность президента страны в отставку было отправлено правительство Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности - вплоть до формирования нового правительства.
Как сообщалось, 9-го апреля, с момента вступления нового президента на свой пост, Армения перейдет к новой - полномерной парламентской системе правления.-0-
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