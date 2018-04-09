Избранный президент Армении принял присягу и официально вступил в должность

9 апреля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. На специальном заседании Национального собрания Армении сегодня Армен Саркисян принес присягу и вступил в должность 4-го президента страны.

Для торжественной церемонии вступления Армена Саркисяна в должность и принесения им присяги 9 апреля было созвано специальное заседание Национального собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

После официального вступления Армена Саркисяна в должность президента страны в отставку было отправлено правительство Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности - вплоть до формирования нового правительства.

Как сообщалось, 9-го апреля, с момента вступления нового президента на свой пост, Армения перейдет к новой - полномерной парламентской системе правления.-0-