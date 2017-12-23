Израиль собирается покинуть ЮНЕСКО

Государство Израиль начинает процедуру по выходу из состава Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Соответствующее поручение и просьбу передать руководству организации письмо-уведомление премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху дал послу в ЮНЕСКО.

Ожидается, что руководство организации получит письмо до конца 2017 года. В этом случае процедура выхода завершится в конце 2018 года.

Решение Тель-Авива продиктовано "попытками организации порвать связь между еврейской историей и землей Израиля", заявил представитель израильского МИД.

Еврейское государство хочет остаться в ЮНЕСКО наблюдателем.