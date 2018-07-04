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Извержение вулкана в Гватемале: число пропавших без вести растет

В мире 04.07.2018 | 22:29
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

По данным национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий, число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 332 человек.

В близлежащих населенных пунктах около тысячи домов оказались под слоем пепла и лавы.

Извержение вулкана произошло 3 июля. Ранее сообщалось о 120 погибших и около 200 пропавших без вести.

Для людей, оставшихся без крова, планируют построить жилье в более безопасных районах.

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Теги
Гватемала, извержение вулкана, происшествия
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