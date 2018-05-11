Ядерные испытания КНДР сказались на высоте горы Мантапсан

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядерные испытания, проведенные КНДР на подземном полигоне под горой Мантапсан в сентябре 2017 года, "раздули" в стороны гору на 3,5 м и сделали ниже на 50 см, сообщают информагентства.

По мнению ученых, взрыв на глубине около 450 м под землей вызвал землетрясение магнитудой 6,3. Затем возник еще один толчок магнитудой 4,1.

Пока нет полных данных, произошло полное обрушение полигона или обрушение туннеля. Однако можно сделать вывод о том, что большая часть полигона вышла из строя. Опускание горы могло быть спровоцировано и обрушением подземных полостей, образовавшихся после предыдущих ядерных испытаний.

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Science.-0-