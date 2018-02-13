Японские фармацевты создали лекарство, излечивающее от гриппа за сутки

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская фармацевтическая компания Shionogi утверждает, что разработала препарат балоксавир-марбоксил, который может излечить от гриппа за сутки. О новом препарате пишет издание Science Alert.
Отмечается, что лекарство балоксавир-марбоксил пока не появилось на рынке. Однако его эффективность была доказана в ходе клинических испытаний.
В рандомизированном плацебо-контролируемом испытании CAPSTONE-1 приняли участие 1 436 человек, у которых был диагностирован грипп. При такой системе испытаний не только больные, но сами экспериментаторы не знают, в какой группе используется тот или иной препарат.
Участников эксперимента случайным образом поделили на три группы: в одной группе пациенты однократно принимали 40-80 миллиграмм балоксавир-марбоксила, во второй лечились 75 миллиграммами осельтамивира в течение пяти дней, а в третьей (контрольной группе) - принимали плацебо.
Оказалось, что на уничтожение вируса в организме людей из первой группы понадобилось чуть более 24 часов. При приеме осельтамивира на уничтожение вируса потребовалось уже 72 часа, а при плацебо - 96 часов. Кроме того, лечение лекарством балоксавир-марбоксил привело к снижению риска осложнений.
Заявку на одобрение продажи балоксавир-марбоксила Shionogi подаст уже в нынешнем году. В компании планируют, что препарат появится в продаже в 2019 году.-0-
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