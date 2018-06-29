29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада с 1 июля вводит ответные пошлины на ряд американских товаров на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов. Такую информацию опубликовал на официальном сайте МИД Канады, сообщает БЕЛТА.

Правительство Канады считает пошлины на товары из США пропорциональным ответом на повышение тарифов американской стороной на канадскую сталь и алюминий. Ответные меры вступают в силу с 1 июля.

Власти Канады окажут финансовую поддержку отечественным производителям стали и алюминия, а также выделят дополнительные 2 млрд канадских долларов для защиты интересов рабочих и предпринимателей, занятых в металлургии и обрабатывающей промышленности. Как отмечают мировые СМИ, пошлины затронут широкую группу товаров, среди которых моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом 2,8 млрд евро.-0-