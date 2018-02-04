4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ким Чен Ын вместе с женой проехал на новом троллейбусе по улицам ночного Пхеньяна, передают информационные агентства.

Троллейбус выпущен на одном из заводов столицы КНДР. На днях Ким Чен Ын посетил предприятие, ознакомился с новыми моделями троллейбусов, а сейчас решил протестировать одну из них.

По данным СМИ, Ким Чен Ын остался доволен поездкой, отметил плавность хода троллейбуса, удобство и комфорт в салоне.-0-

Фото KCNA/REUTERS