4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ким Чен Ын вместе с женой проехал на новом троллейбусе по улицам ночного Пхеньяна, передают информационные агентства.
Троллейбус выпущен на одном из заводов столицы КНДР. На днях Ким Чен Ын посетил предприятие, ознакомился с новыми моделями троллейбусов, а сейчас решил протестировать одну из них.
По данным СМИ, Ким Чен Ын остался доволен поездкой, отметил плавность хода троллейбуса, удобство и комфорт в салоне.-0-
Фото KCNA/REUTERS
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