13 июня, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости прекращения взаимной вражды между КНДР и США после состоявшегося 12 июня в Сингапуре саммита с Президентом США Дональдом Трампом.

Северокорейский лидер подчеркнул важность принятия "смелого решения о прекращении раздражающих враждебных военных действий". Он также сказал Дональду Трампу, что КНДР и США должны воздержаться от противостояния и принимать соответствующие "юридические" и "системные" меры для решения вопросов. Ким Чен Ын заявил, что если США предпримет меры по укреплению доверия между сторонами, то и КНДР продолжит шаги в этом направлении.

Кроме того, глава северокорейской стороны подчеркнул важность применения практических мер для реализации всех пунктов соглашения, подписанного по итогам саммита. Оба лидера согласились, что для достижения мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова шаги необходимо совершать "последовательно" и "совместно".

Американский президент со своей стороны заявил о намерении прекратить "провокационные" и "дорогие" военные учения, проводимые США совместно с Республикой Корея.

По итогам встречи в Сингапуре был подписан совместный документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.-0-