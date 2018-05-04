Китай и США достигли консенсуса по некоторым торгово-экономическим вопросам

4 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Пекине состоялась встреча вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с американской делегацией, возглавляемой министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны достигли консенсуса по некоторым торгово-экономическим вопросам.
Участники переговоров обменялись мнениями по расширению экспорта из США в Китай, двусторонней торговле услугами, взаимным инвестициям, защите прав интеллектуальной собственности, вопросам в сфере тарифных и нетарифных мер. В некоторых областях был достигнут консенсус.
Во время встречи стороны отметили, что существуют значительные расхождения по некоторым вопросам. В связи с этим необходимо форсировать работу, чтобы добиться большего прогресса.
Лю Хэ и Стивен Мнучин договорились о дальнейшем поддержании тесных контактов для разрешения спорных вопросов.-0-
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