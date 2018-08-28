Китай примет более строгие меры защиты прав интеллектуальной собственности

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай примет более строгую систему защиты прав интеллектуальной собственности и будет серьезно наказывать за нарушения таких прав. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт правительства Китая.

На сегодняшней встрече с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Фрэнсисом Гарри в Пекине Ли Кэцян отметил, что Китай одинаково относится к отечественным и иностранным компаниям и не допускает принудительного трансфера технологий.

Как сообщалось, США с 23 августа 2018 года ввели пошлины в 25% на товары из Китая стоимостью $16 млрд, в этот список включены 279 наименований китайской продукции. Такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий. Китай с 23 августа ввел ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд. Также Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за введения США новых пошлин.-0-