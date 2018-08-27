Китай за пять лет инвестировал $70 млрд в экономики стран "Одного пояса, одного пути"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние пять лет Китай инвестировал $70 млрд в экономики стран, присоединившихся к программе "Один пояс, один путь". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя министра коммерции КНР Цянь Кэмина.

Замглавы ведомства отметил, что ежегодно объем прямых инвестиций Китая в экономики стран - участниц инициативы увеличивался примерно на 7,2%. К настоящему моменту общая стоимость портфеля в рамках договорных обязательств между китайскими предприятиями и государствами - участниками "Одного пояса, одного пути" превысила $500 млрд. В целом этот показатель растет на 19,2% в год.

Цянь Кэмин подчеркнул, что за пять лет общий объем торговли между Китаем и 25 странами, поддержавшими программу "Один пояс, один путь", превысил сумму в $5 трлн. В целом китайские фирмы создали в указанных странах 82 экономических парка с общим объемом инвестиций $28,9 млрд, а также 3995 компаний.

В 2013 году руководитель КНР Си Цзиньпин представил концепции экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути, которые вошли в стратегическую программу "Один пояс, один путь". Целью указанных проектов стало воссоздание транспортных и торговых связей, налаживание экономического и научно-технического сотрудничества между государствами Центральной Азии, Южной Азии и Европы.-0-