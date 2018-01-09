Китай запустил третий и четвертый спутники дистанционного зондирования Земли "Гаоцзин-1"

9 января, Тайюань /БЕЛТА - Синьхуа/. Третий и четвертый спутники дистанционного зондирования Земли "Гаоцзин-1" успешно запущены с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) и выведены на расчетную орбиту.

Запуск спутников состоялся при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" ("Великий поход-2D") и стал первым в 2018 году в Китае. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" этот пуск стал 261-й по счету миссией.

Спутники способны передавать изображения с разрешением 0,5 м. Цель их запуска - содействовать коммерческой эксплуатации китайских высокочувствительных спутников дистанционного зондирования земной поверхности.

После завершения орбитальных испытаний спутники будут предоставлять клиентам по всему миру данные дистанционного зондирования Земли, а также услуги, связанные с учетом земельных ресурсов, картографированием, мониторингом окружающей среды, финансами и страхованием, развитием интернет-отрасли.

Первая очередь системы спутников дистанционного зондирования "Гаоцзин" состоит из четырех спутников. Первый и второй спутники "Гаоцзин-1" были запущены 28 декабря 2016 года.-0-