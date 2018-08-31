Китайские ученые объявили об установлении самого точного значения гравитационной постоянной

31 августа, Ухань /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Благодаря исследованиям, проводимым в течение 30 лет, ученые из Университета науки и техники Центрального Китая (город Ухань, провинции Хубэй) объявили об установлении самого точного к данному моменту значения гравитационной постоянной.

Работой над измерениями постоянной Ньютона занимается группа исследователей под руководством академика Академии наук Китая Ло Цзюня.

"Константа гравитационного взаимодействия, которая чаще обозначается буквой G, относится к числу самых фундаментальных физических постоянных. Основы ее измерений четки, но тем не менее процесс оказался крайне запутанным и сложным", - рассказал профессор университета Ян Шаньцин.

В отличие от предшественников, академик Ло Цзюнь с коллегами при измерениях G с использованием крутильного маятника выбрал два независимых метода, включая метод времени качания и метод обратной связи по угловому ускорению.

Группа ученых из университета приступила к измерениям G в 80-е годы прошлого столетия и в 1999 году впервые получила уточненное значение гравитационной постоянной. Затем оно было рекомендовано комитетом CODATA (Комитетом по данным для науки и техники).-0-