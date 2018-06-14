КНДР и Республика Корея начали первые за 10 лет военные переговоры

14 июня, Пханмунджом /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея сегодня начали первые за 10 лет военные переговоры на высоком уровне для снижения напряженности на Корейском полуострове, сообщает южнокорейское Министерство обороны.

Встреча проходит на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом.

"Учитывая, что эта встреча проходит после долгого перерыва, нам необходимо добиться результатов", - сказал глава южнокорейской делегации Ким До Гюн. Он также подчеркнул, что результатов возможно будет добиться только совместными и согласованными усилиями сторон.

Глава северокорейской делегации Ан Ик Сан в свою очередь отметил, что Ким До Гюн станет первым военным, переступившим демаркационную линию, разделяющую две страны. Кроме того, он отметил, что переговоры должны пройти в духе подписанной ранее в Пханмунджоме декларации.

Ожидается, что на первых с 2007 года переговорах стороны обсудят вопросы установления трансграничной военной линии связи, проведение диалога на постоянной основе, а также установление горячей линии между военным командованием двух стран. Не исключено также, что будет затронут вопрос о совместном поиске и перезахоронении останков солдат, погибших в демилитаризованной зоне во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Переговоры, первоначально намеченные на май, были перенесены северокорейской стороной в знак протеста против совместных учений Республики Корея и США. Однако на встрече официальных лиц КНДР и Республики Корея ранее в этом месяце стороны договорились провести военные переговоры на этой неделе.-0-