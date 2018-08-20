КНДР и Республика Корея проводят встречи разделенных Корейской войной семей

20 августа, Кымгансан /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея проводят встречи семей, разлученных Корейской войной 1950-1953 годов.

Встреча проходит в курортной зоне Кымгансан (Алмазные горы), расположенной на территории КНДР. Отмечается, что встречи семей пройдут в два этапа: первый продлится с понедельника по среду, второй - с пятницы по воскресенье.

В общей сложности 89 представителей Республики Корея в возрасте от 70 лет и старше встретятся со своими северокорейскими родственниками, количество которых составляет 180 человек. Самому старшему из прибывших на мероприятие 101 год.

КНДР и Республика Корея уже провели более десятка таких встреч, последняя из них прошла в октябре 2015 года. В Республике Корея насчитывается около 57 тыс. человек, которые во время Корейской войны оказались разлучены со своими близкими, оставшимися на северной стороне.

Данная встреча семей стала возможна благодаря договоренности, достигнутой на межкорейских переговорах, проходивших в Кымгансане в июне этого года под эгидой Международного комитета Красного Креста.-0-