КНДР провела военный парад

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице КНДР сегодня прошел военный парад. Как пишет Би-Би-Си, об этом сообщили в правительстве Республики Корея со ссылкой на информацию, поступившую от КНДР.

Отмечается, что официальные органы КНДР не вели никакой трансляции парада.

8 февраля в стране отмечают годовщину основания регулярной армии КНДР в 1948 году.

В ответ на международную критику решения провести парад накануне Олимпийских игр КНДР заявила, что это внутреннее дело страны. "Это традиционное и основополагающее понимание того, что любая страна в мире очень серьезно подходит к вопросу образования своей армии и отмечает это событие", - написала газета "Нодон синмун".

Тем временем организатор Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи-Биом заявил, что парад не повлияет на ход проведения Игр. Он отметил, что все 193 страны, входящие в ООН, в том числе КНДР, поддержали олимпийское перемирие на время Олимпиады в Пхенчхане.

Официальная делегация Пхеньяна из высокопоставленных лиц во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом будет находиться в Республике Корея с 9 по 11 февраля.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.-0-