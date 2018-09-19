Количество жертв шторма "Флоренс" увеличилось до 37

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате шторма "Флоренс" в США увеличилось до 37 человек. Об этом 19 сентября сообщает агентство Associated Press.
В Южной Каролине автомобиль шерифа съехал с дороги и упал в воду. Находившиеся там две женщины утонули.
В Северной Каролине без электричества остаются около 760 тыс. домовладений, в Южной Каролине - более 130 тыс.-0-
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