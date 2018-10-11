Константинополь отменил решение о переходе Киевской митрополии к Московскому патриархату

11 октября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Синод Константинополя отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Об этом говорится в тексте заявления по итогам заседания Синода в Стамбуле.

"Отменить юридическое обязательство синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского", - говорится в заявлении.

Кроме того, Константинопольский патриархат объявил о решении снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

В октябре 1990 года Украинской православной церкви был предоставлен статус самоуправляемой церкви в составе Русской православной церкви. В ноябре 1991 года митрополит Филарет, возглавлявший тогда Украинскую православную церковь Московского патриархата, выступил за предоставление ей автокефалии. В мае 1992 года он был смещен с должности предстоятеля церкви. Но Филарет отказался подчиниться этому решению Архиерейского собора Русской православной церкви и при поддержке украинских властей объявил со своими сторонниками о создании Украинской православной церкви Киевского патриархата. В феврале 1997 года он был отлучен от церкви и предан анафеме за раскольническую деятельность также решением Архиерейского собора РПЦ.-0-