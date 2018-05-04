Контактная группа призывает соблюдать режим тишины возле Донецкой фильтровальной станции

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины призывает соблюдать режим тишины возле Донецкой фильтровальной станции. Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам очередной встречи контактной группы и ее рабочих групп в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время заседания рабочей группы по безопасности координатор посол Апакан (глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан. - Прим. БЕЛТА) уделил особое внимание ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции. Несмотря на гарантии сторон и усиленное патрулирование СММ ОБСЕ, там продолжаются нарушения режима прекращения огня. При этом станция обеспечивает водой сотни тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения, поэтому еще раз настоятельно призываю стороны предоставить все необходимые гарантии безопасности сотрудникам "Вода Донбасса" и СММ, чтобы обеспечить бесперебойную работу станции", - сказал Мартин Сайдик.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение тем обмена удерживаемых и условия их содержания. Отвечая на вопросы журналистов, Мартин Сайдик отметил, что контактная группа обсуждала сегодня вопрос об обмене пленными, но, к сожалению, не продвинулась вперед. Также рассматривались вопросы поиска без вести пропавших.

Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с имплементацией так называемой формулы Штайнмайера. Координатор группы посол Пьер Морель неоднократно подчеркивал, что для успешной работы группы очень важно тесное взаимодействие с "нормандским форматом". "Поэтому, я надеюсь, что по окончании внутреннеполитических процессов, которые в одной стране только что завершились, а в другой очень близки к этому, "нормандская четверка" даст нам новый политический импульс для нашей работы", - добавил Мартин Сайдик.-0-