Король Саудовской Аравии назначил первого в истории страны министра культуры

Саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд стал первым в истории королевства министром культуры. Об этом сообщило Саудовское агентство печати (САП). Указ о назначении подписал 2 июня король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Король распорядился создать независимое министерство, отвечающее за развитие культуры в Саудовской Аравии. Ранее за эти вопросы отвечало министерство информации и культуры.

Король назначил Абдель Латифа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха новым министром по делам ислама, давата (распространения ислама) и наставления; саудовского бизнесмена Ахмеда бен Сулеймана ар-Раджхи - министром труда и социального развития.

Перестановки в Совете министров прошли в рамках плана "Видение-2030". В соответствии с планом в королевстве через 40 лет запрета открылись публичные кинотеатры, проводятся музыкальные концерты и фестивали.