Красный уровень опасности объявлен на Сицилии и Сардинии из-за непогоды

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наивысший - красный - уровень опасности объявлен на итальянских островах Сицилия и Сардиния, сообщает телеканал RaiNews24.

На Сардинии от удара молнии погибла немецкая туристка. Еще один пострадавший от стихии в Тренто молодой человек умер в больнице. Таким образом, общее число жертв непогоды по всей Италии приближается к 20.

В регионах страны работают над ликвидацией последствий проливных дождей, которые привели к наводнениям, размытию дорог, сходу оползней и падению деревьев. Ряд небольших населенных пунктов на севере Италии и Лигурийском побережье остаются отрезанными от мира. Есть перебои железнодорожного сообщения по нескольким региональным веткам. Правительство рассматривает возможность приостановки сбора налогов и выплат по кредитам для населения пострадавших от стихии территорий.

Штормовые ветры и сильные дожди наблюдаются в Италии с 28 октября. В отдельных регионах сила ветра достигала 100 км/ч. Сильнейшее за последние десятилетия наводнение произошло в Венеции.-0-