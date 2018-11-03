Красный уровень опасности объявлен на Сицилии и Сардинии из-за непогоды

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наивысший - красный - уровень опасности объявлен на итальянских островах Сицилия и Сардиния, сообщает телеканал RaiNews24.
На Сардинии от удара молнии погибла немецкая туристка. Еще один пострадавший от стихии в Тренто молодой человек умер в больнице. Таким образом, общее число жертв непогоды по всей Италии приближается к 20.
В регионах страны работают над ликвидацией последствий проливных дождей, которые привели к наводнениям, размытию дорог, сходу оползней и падению деревьев. Ряд небольших населенных пунктов на севере Италии и Лигурийском побережье остаются отрезанными от мира. Есть перебои железнодорожного сообщения по нескольким региональным веткам. Правительство рассматривает возможность приостановки сбора налогов и выплат по кредитам для населения пострадавших от стихии территорий.
Штормовые ветры и сильные дожди наблюдаются в Италии с 28 октября. В отдельных регионах сила ветра достигала 100 км/ч. Сильнейшее за последние десятилетия наводнение произошло в Венеции.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4207 BYN
|2.418 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.1171 BYN
|2.117 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2272 BYN
|3.215 BYN
|3.229 BYN