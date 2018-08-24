Крупнейшие европейские авиакомпании прекращают полеты в Иран

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд крупнейших авиакомпаний Европы с сентября прекращает полеты в Иран, указывая, что маршрут "коммерчески нецелесообразен", сообщает Euronews.

British Airways проведет свой последний рейс из Тегерана 23 сентября. Произойдет это всего через два года после возобновления полетов, когда международные санкции против Ирана были смягчены.

Нидерландский перевозчик KLM прекратит летать в Иран из Амстердама 24 сентября, авиакомпания Air France завершит полеты из Парижа 18 сентября.

Прекращение полетов происходит спустя несколько месяцев после того, как президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном и заявил о восстановлении санкций США в отношении Тегерана.

Американские экономические санкции против исламской республики были возобновлены 7 августа.-0-