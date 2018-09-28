Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в контактной группе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма сегодня подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил представитель Фонда Кучмы.

"Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост", - сообщил собеседник агентства. Отмечается, что Леонид Кучма такое решение принял для себя давно в связи с возрастом и необходимостью дать возможность поработать другим.-0-