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Лауреатом Абелевской премии по математике стал канадец Роберт Ленглендс

В мире 22.05.2018 | 17:48
Роберт Ленглендс
Роберт Ленглендс

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абелевская премия по математике присуждена канадскому ученому Роберту Ленглендсу, сообщает ТАСС.

Роберт Ленглендс был удостоен престижной награды "за создание визионерской программы, связавшей теорию представлений с теорией чисел". Эта программа открыла обширное направление исследований в математике, объединяющее ключевые разделы математической науки. Работа в этой области продолжается на протяжении последних 50 лет и охватывает все мировое научное сообщество. Зачастую программу Ленглендса называют теорией великого объединения математики.

Исследовательская деятельность Ленглендса связана главным образом с крупнейшими университетами США, в том числе Йельским и Принстонским. С 2011 года он является иностранным членом Российской академии наук. Ученый свободно владеет немецким, французским, русским и турецким языками, увлекается русской и английской литературой. Получив Абелевскую премию в размере $750 тыс., Роберт Ленглендс планирует направить часть суммы на благотворительность.

Абелевская премия, названная в честь знаменитого норвежского математика Нильса Хенрика Абеля (1802-1829 гг.), основана правительством Норвегии в 2002 году. Ежегодно лауреата определяет международный комитет из пяти математиков, назначаемых Международным математическим союзом и Европейским математическим обществом. Традиционно церемония вручения премии, в которой принимает участие король Норвегии, проходит в историческом здании Университета Осло.-0-

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Канада, математика
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