Ленивый итальянский почтальон накопил дома 500 кг писем

Почтальон города Виченца в течение примерно восьми лет не доставлял письма адресатам. Он просто заносил их домой и складировал там, передают информагентства.
В результате у служащего накопилось около полутонны конвертов и открыток. В полицию обратились волонтеры, которым принесли 25 ящиков макулатуры, наполненной бумагами с маркировкой почты Италии.
Полиция осмотрела жилище 56-летнего почтальона. В итоге у него обнаружилось 570 кг макулатуры, включая рекламные буклеты, справочники, счета, уведомления и иные документы.
Правоохранителям предстоит выяснить, выполнял ли почтальон вообще свою работу.
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