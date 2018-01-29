Ленивый итальянский почтальон накопил дома 500 кг писем

Почтальон города Виченца в течение примерно восьми лет не доставлял письма адресатам. Он просто заносил их домой и складировал там, передают информагентства.

В результате у служащего накопилось около полутонны конвертов и открыток. В полицию обратились волонтеры, которым принесли 25 ящиков макулатуры, наполненной бумагами с маркировкой почты Италии.

Полиция осмотрела жилище 56-летнего почтальона. В итоге у него обнаружилось 570 кг макулатуры, включая рекламные буклеты, справочники, счета, уведомления и иные документы.

Правоохранителям предстоит выяснить, выполнял ли почтальон вообще свою работу.