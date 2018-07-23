23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар в Греции перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом, сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ.
Пожар начался сегодня недалеко от столицы Греции. В его тушении задействованы десятки пожарных и авиация, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль.
Как сообщают местные СМИ, огонь перекинулся на дома жителей прибрежных поселений именно из-за сильного ветра. Некоторые пытались спасти имущество с помощью садовых шлангов, другие просто покидали свои дома. Экстренные службы призывают людей держаться подальше от охваченной пожаром территории.-0-
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