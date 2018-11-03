Летчика Norwegian сняли с рейса по подозрению в употреблении алкоголя или наркотиков

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Финляндии вечером 2 ноября сняла с рейса в аэропорту Хельсинки-Вантаа пилота авиакомпании Norwegian по подозрению в том, что он находится под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

Самолет должен был вылететь в Дубай в 18:05 по местному времени, но рейс был задержан. Перед вылетом пилота проверили на алкоголь, после чего его увела полиция. По словам представителя полиции по региону Итя-Уусимаа Миики Лайне, сейчас пилот уже отпущен.

Представитель Norwegian Астрид Маннион-Гибсон сообщила, что "самолет был задержан, поскольку некоторых членов экипажа пришлось заменить".-0-