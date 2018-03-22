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Лидеры Конгресса США согласовали проект бюджета до окончания финансового года

В мире 22.03.2018 | 09:26
Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Конгресса США согласовали проект федерального бюджета до 30 сентября 2018 года, то есть до окончания финансового года, сообщают информагентства.

Бюджет предполагает расходы на сумму в $1,3 трлн, из них $700 млрд будет выделено на оборону.

Порядка $2,8 млрд из бюджета выделяется на борьбу с опиоидным кризисом, из-за которого в сфере здравоохранения в США в 2017 году был объявлен режим чрезвычайного положения.

Конгресс согласовал выделение $1,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, а также на другие меры безопасности на границе, связанные с этим строительством.

Отмечается, что проект не включает в себя меры по защите от депортации детей нелегальных иммигрантов, которые прибыли на территорию США еще несовершеннолетними.

Ранее американский Конгресс из-за разногласий между республиканцами и демократами (преимущественно по вопросам иммиграции) принимал временные бюджетные законы на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Очередной дедлайн принятия бюджета произойдет 23 марта. К этому времени согласованный лидерами Конгресса проект федерального бюджета должны принять обе палаты Конгресса, а также подписать президент страны Дональд Трамп. В противном случае федеральное правительство может в третий раз за год остаться без финансирования.-0-

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Теги
бюджет, США
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