12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры США и КНДР встретились в Сингапуре, сообщают информагентства.

Полноформатные переговоры двух стран на высшем уровне прошли на острове Сентоса. Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки и сделали первые заявления.

Американский президент отметил, что встреча была "очень хорошей" и позволит решить "большие проблемы и большие дилеммы". Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном и долгосрочном сотрудничестве с американским коллегой, и выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют разногласия в отношениях.

Беседа в формате один на один продлилась около 45 минут, завершилась протокольной фотосессией и общением с прессой. После этого начался саммит в расширенном составе. Предполагается, что на нем будут затронуты вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, а также нормализации американо-северокорейских отношений. Подписание каких-либо документов не ожидается.

В случае успеха саммита второй раунд переговоров может пройти в Пхеньяне в июле, а третий раунд позже может состояться в Вашингтоне, отмечают СМИ.-0-

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