Ливни в Грузии: десятки сел обесточены, затоплены Батуми и Кобулети

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки населенных пунктов на западе Грузии оказались обесточены из-за сильных ливней, повредивших линии электропередачи. Вода залила улицы курортных городов Батуми, Кобулети и поселка Махинджаури, сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.
Местами на несколько часов было приостановлено или ограничено движение автотранспорта, так как некоторые участки автотрасс оказались затоплены. На центральной автомагистрали Батуми-Кобулети возникла пробка длиной в несколько километров. Из-за поднявшейся воды пострадало множество торговых точек, расположенных на первых этажах зданий.
В городах Зугдиди, Лентехи, Мартвили, Озургети, Поти, Хоби и ряде сел, относящихся к указанным муниципалитетам, затоплены дворы и первые этажи сотен домов. Под водой находятся тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, погибли сотни голов скота и домашней птицы.
Группы энергетиков занимаются восстановлением поврежденных линий электропередачи. Откачивается вода с улиц, дорог, из затопленных строений. При местных органах власти сформированы штабы, ответственные за ликвидацию последствий наводнения.-0-
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