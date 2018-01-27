Лондон уверен, что условия торговли с ЕС в переходный период после Brexit не изменятся

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский бизнес в двухлетний переходный период, который последует за выходом Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года, сможет торговать с ЕС на сегодняшних условиях и пользоваться преимуществами членства в едином рынке и Таможенном союзе ЕС. Об этом говорится в направленном в ТАСС письме глав трех британских ведомств: министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка, министра финансов Филипа Хаммонда и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

Документ адресован британскому деловому сообществу. Его цель - обнадежить компании и убедить их в том, что изменения, которые им предстоит пережить из-за Brexit, будут понятными и предсказуемыми. "Мы стремимся сымитировать всю широту ныне существующих у нас механизмов, от товаров и сельскохозяйственной продукции до финансовых услуг. Это означает, что любая компания, будь то большая или маленькая, сможет вести торговлю с ЕС таким же образом, как она делает это сегодня", - говорится в письме.

"Это будет продолжаться до тех пор, пока не придет время внести какие бы то ни было изменения, необходимые для нового партнерства в будущем, - отмечается в документе. - Мы также планируем взаимодействовать с ЕС для обеспечения того, чтобы на Великобританию распространялось действие тех международных соглашений, включая соглашения о свободной торговле, стороной которых она в настоящий момент является в силу своего членства в ЕС".

Кларк, Хаммонд и Дэвис также обрисовали ситуацию, которая сложится сразу после Brexit на британском рынке труда, где занято значительное число граждан Евросоюза. Министры уверены, что граждане ЕС смогут "продолжать приезжать, жить и работать в Великобритании, так как не будет никаких новых преград для трудоустройства". "Мы введем схему регистрации для вновь прибывающих лиц в рамках подготовки к нашей будущей иммиграционной системе. Но это не ляжет дополнительным бременем на компании во время имплементационного [переходного] периода", - сказано в письме.

Министры обозначили и ожидаемые сроки согласования с Брюсселем деталей переходного периода, заявив, что расчет делается на конец марта. После этого будет согласован текст общего соглашения о выходе Великобритании из ЕС, чтобы, как сказано в письме, "придать имплементационному периоду законную форму".-0-