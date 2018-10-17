Лондонская полиция взорвала подозрительный предмет, найденный у здания парламента

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Лондона у здания парламента был обнаружен подозрительный предмет. Полиция взорвала сверток, передает Daily Mail.
Часть набережной Виктории предварительно была окружена, в том числе - у Вестминстерского моста. Перекрыты были подходы к Порткуллис-хаус, в котором находятся административные помещения британского парламента.
По данным издания, к зданию парламента прибыли полицейские, сотрудники пожарной службы и кареты скорой помощи.
Подробной информации о происшествии пока не сообщается.-0-
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