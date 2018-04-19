Мальдивы под водой. На курорте появятся первые подводные бунгало

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящей осенью на Мальдивах появится необычный курорт Muraka (из цепочки Conrad Hotels & Resorts), который способен удивить самых требовательных туристов. Здесь откроется первый отель с подводными бунгало. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что на возведение курорта было потрачено $15 млн. Позволить себе такой отдых сможет далеко не каждый: одна ночь в подводной вилле будет стоить минимум $50 тыс.

Размещаться подводные номера будут на глубине пяти метров. Стены и потолок виллы будут прозрачными, так что сквозь них можно будет наблюдать за подводным миром. Также у виллы будет надводная часть, на которой для комфорта туристов созданы терраса с бассейном, гостиная, кухня и тренажерный зал. Соединять морской и надводный уровни будет винтовая лестница.-0-