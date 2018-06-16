Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой отказался от депутатского мандата, сообщают информагентства. Соответствующее заявление Рахой направил в конгресс депутатов. Теперь он планирует работать в сфере недвижимости.

Напомним, что несколько недель назад парламент объявил ему вотум недоверия. Депутатом нижней палаты Мариано Рахой был с 1989 года. Теперь же он планирует и вовсе уйти из политики.

Новым премьер-министром страны был назначен социалист Педро Санчес.