Массовая гибель дельфинов зарегистрирована в Мексике

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая гибель дельфинов зарегистрирована на берегу штата Южная Нижняя Калифорния в Мексике, сообщают РИА-новости со ссылкой на прокуратуру по защите окружающей среды страны.

На берег выбросились сразу 54 дельфина. Благодаря спецоперации удалось спасти 33 морских млекопитающих, но 21 дельфин погиб.

По заключениям специалистов, дельфины выбросились на берег из-за атаки дельфинов другого вида: на тушах остались следы от ран.-0-